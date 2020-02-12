Lionsgate заработала почти миллиард долларов

Мини-мейджор Lionsgate опубликовал финансовый отчет за третий квартал прошлого года. Предъявленные цифры аналитики оценили неоднозначно. С одной стороны, в активе компании внушительные $998,5 млн. С другой стороны, цена за акцию составила только 14 центов вместо ожидавшихся 18.

Кинопрокатное подразделение показало рост дохода на 30% — до $473,9 млн. Прибыль сегмента составила $49 млн — за счет кассовых достижений фильмов ДОСТАТЬ НОЖИ и дополнительных доходов от ДЖОНА УИКА 3. Причем фильм Райана Джонсона не только собрал в мировом прокате почти $300 млн, но и удостоился признания критиков.

Вслед за другими студиями Lionsgate планирует вступить в «стриминг-гонку». В планах компании вложить около $150 млн в проект Starz International. Амбиции Lionsgate подкреплены общими результатами Starz Inc.: за квартал прирост подписчиков сервиса составил 2,1 млн, в совокупности достигнув 8,6 млн. В глобальном масштабе кабельная сеть уже набрала 28,5 млн подписчиков.

Третий квартал ознаменовался для студии по меньшей мере двумя событиями − подписанием соглашения с Comcast и успехом фильма ДОСТАТЬ НОЖИ. Договор с Comcast среди прочего предполагает взаимовыгодный обмен контентом: Starz будет предоставлять лицензированные фильмы и сериалы для стриминг-сервиса Peacock, в ответ также получив доступ к контенту NBCUniversal.

На фоне постоянных слияний и поглощений в медиаиндустрии ходили слухи о покупке самой Lionsgate. По неподтвержденной информации, студией интересовались такие гиганты Netflix и Apple. Последнее не удививительно — Lionsgate владеет такими крупными франшизами как ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, СУМЕРКИ и ДЖОН УИК. В прошлом году CBS предлагала Lionsgate $5 млрд за покупку Starz, но переговоры ни к чему не привели.

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12.02.2020 Автор: Никита Никитин