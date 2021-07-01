Два российских фильма попали в основной конкурс кинофестиваля в Локарно

Одним из отечественных проектов, отобранных в конкурс международного фестиваля в Локарно, стал фильм МЕДЕЯ режиссера и автора сценария Александра Зельдовича. Картина является современной трактовкой мифа о Медее: женщине, доведенной до грани одиночеством и предательством и готовой на все. Главные роли в фильме исполнили актеры Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов. После кинопроката фильм будет эксклюзивно доступен на «КиноПоиск HD».

Режиссер и автор сценария Александр Зельдович: «МЕДЕЯ — это первая из известных мне метафор революции. Революция всегда неизбежна, она всегда превращает жертву в палача и пожирает своих детей. У бунта — женская природа... То, что этому мифу две тысячи лет, говорит о том, что в нем есть ключ к пониманию женского, того, что уже две тысячи лет пытается быть понятым».

Другая российская картина — психологическая драма ГЕРДА Натальи Кудряшовой, исполнившей роль в картине ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ. Кудряшова также выступила в качестве автора сценария. Главная героиня ГЕРДЫ — студентка провинциального вуза Лера (Анастасия Красовская), которой каждую ночь снятся сны, где ей встречается Душа. Однажды из мира снов Душа выходит в реальный мир.

Также в фильме роли исполняют Юрий Борисов, Дариус Гумаускас и Юлия Марченко. Широкий прокат запланирован осенью.

Международный кинофестиваль в Локарно пройдет в офлайн режиме с соблюдениями всех мер предосторожности с 4 по 14 августа.

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01.07.2021 Автор: Виолетта Палий