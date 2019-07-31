Московский адвокат потребовал запретить фильм «Та еще парочка» на территории РФ

Московский адвокат по фамилии Сергеев (имя не приводится) потребовал запретить демонстрацию картины ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА с Шарлиз Терон и Сетом Рогеном на территории Российской Федерации. Соответствующее заявление поступило в прокуратуру столицы, пишет Mash.

Автор обращения указывает, что «в эпизодах фильма неоднократно демонстрируются факты употребления наркотических веществ, наркотического опьянения, а также изображения наркотических веществ».

«Наркотические вещества употребляют вымышленный чиновник США (Шарлиз Терон). При этом из смысла картины следует, что после употребления указанных веществ наступают положительные последствия», - подчеркивается в жалобе.

Адвокат отмечает, что пропаганда наркотических веществ является административным нарушением. В связи с этим мужчина требует проверить кинотеатры, где сейчас идет фильм, а это КАРО Vegas 22 и киноцентр «Соловей», а также онлайн-платформы Okko и Ivi.ru, которые демонстрируют картину. После чего – принять меры по запрету данной ленты на территории нашей страны.

Фильм ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА (прокатчик – «Централ Партнершип») вышел в российский прокат 27 июня и за первый уикенд собрал в кинотеатрах 47,5 млн рублей. В настоящее время кассовые сборы проекта составляют 98 млн рублей. Лента выходила с возрастным ограничением 18+.

31.07.2019 Автор: Дмитрий Некрасов