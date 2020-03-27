В Минкультуры пообещали особый подход к кинопрокату и кинопроизводству

Министерство культуры понимает необходимость особого подхода к ситуации, которая складывается в стране с кинопрокатом и кинопроизводством из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявила Ольга Любимова в интервью ТАСС. Глава ведомства рассказала о том, как ведомство планирует действовать в нынешней ситуации.

По словам Ольги Любимовой, в ситуацию с графиками релизов министерство пока вмешиваться не намерено, но оно будет готово аккуратно действовать после кризиса. По мнению министра, это может потребоваться когда все перенесенные на неопределенный срок кинорелизы будут искать себе места на новых датах во второй половине года или в следующем году.

«В последнее время рынок регулируется самостоятельно. Мы ни один релиз не перенесли, не было такого, чтобы мы не дали прокатные удостоверения. Продюсеры сами принимают решения, − рассказала Любимова. − Теперь, когда крупные релизы передвинуты, все мы говорим о том, что должна быть полная консолидация, единое решение, чтобы не было давки в тот момент, когда ситуация нормализуется... Я думаю, что это будет такой очень аккуратной корректировкой. И без всякого коронавируса у нас порой случались релизы, которые 4-5 раз прыгали в течение полутора лет. А теперь будем думать, что делать дальше».

Гибкий подход министерство готово применять и в отношении кинематографистов, получивших господдержку от ведомства и Фонда кино, но чьи производственные сроки срываются из-за ситуации с пандемией. Любимова отметила, что ко всем проектам с господдержкой будет применен индивидуальный подход, учитывающий форс-мажор.

«Мы будем заново пересматривать календарно-постановочные планы, − заявила министр культуры. − Многие из кинокомпаний собирались снимать через год, и сейчас как раз время предподготовки, кастинга, выбора локации. Достаточно времени для этого. С теми кинокомпаниями, которые сейчас находятся в непосредственном запуске, мы будем работать. В принципе, весь календарный план в департамент кинематографии и в Фонд кино должен быть представлен единожды в измененном виде. Это форс-мажор, мы это прекрасно понимаем и будем учитывать. Но мы не сможем семь лет подряд любые случайности или халатность на съемочной площадке объяснять форс-мажором весны 2020 года. Нельзя все валить на коронавирус. Нам нужно сейчас все законтрактованные проекты и со стороны департамента кинематографии, и со стороны Фонда кино пересмотреть».

Ольга Любимова предположила, что кинематографическую отрасль во всем мире ждет новый виток развития, вызванный появлением новых идей и сценариев и призвала российских кенематографистов смотреть вперед и продолжать работу.

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27.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС