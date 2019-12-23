Московский кинофестиваль объявил даты проведения в 2020 году

42-й Московский международный кинофестиваль пройдет в 2020 году с 22 по 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба киносмотра. Аккредитация на фестиваль откроется в скором времени.

ММКФ − один из старейших кинофестивалей в мире. Впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. С 1959 года он превратился в регулярное мероприятие и сначала проводился каждые два года, а затем стал ежегодным. Президентом ММКФ уже на протяжении многих лет является российский режиссер и актер Никита Михалков. Программным директором − культуролог Кирилл Разлогов, отборочную комиссию возглавляет российский кинокритик Андрей Плахов.

За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира: Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Маргарете фон Тротта, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Фред Скепси, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Эктор Бабенко, Павел Лунгин, Мохсен Махмальбаф, Ким Ки Дук.

В 1999 году была учреждена почетная премия выдающимся мастерам актерского искусства «Верю» имени Константина Станиславского. В разне годы ее получили Джек Николсон, Жанна Моро, Мерил Стрип, Харви Кейтель, Фанни Ардан, Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье, Олег Янковский, Изабель Юппер, Эммануэль Беар, Катрин Денев, Жаклин Биссет, Ксения Раппопорт, Хелен Миррен, Рэйф Файнс.

Программы Московского международного кинофестиваля включают в себя основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, программу российского кино, внеконкурсные и ретроспективные показы, в числе которых «Восемь с половиной фильмов», «Эйфория», «Фильмы, которых здесь не было», «Русский след» и др.

Chopard – официальный партнер Московского международного кинофестиваля. В 2020 году компания вновь изготовит статуэтки «Золотого Святого Георгия», «Серебряного Святого Георгия», специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского – «Верю. Константин Станиславский», а также проведет собственную премию Chopard Talent Award.

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23.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ММКФ