Московский международный кинофестиваль назвал победителей

42-й Московский международный кинофестиваль раздал награды. Церемония вручения призов прошла в столичном кинотеатре «Россия». Главный приз фестиваля «Золотого Святого Георгия» получила российская военная драма БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК режиссера Андрея Зайцева. Награду победителю вручил председатель жюри основного конкурса Тимур Бекмамбетов. Ранее сегодня картину отметили Призом зрительских симпатий.
Сразу несколько наград получила британская лента ХИЛЬДА. Жюри отметило призами ее режиссера Риши Пэлэм и исполнительницу главной роли Меган Первис. Интересно, что ранее картине также достался Приз Международной федерации прессы FIPRESCI. Приз за лучшую мужскую роль ушел израильскому актеру и режиссеру Гуру Бентвичу за фильм КАК СЫР В МАСЛЕ.
Спецприз жюри Московского международного кинофестиваля присужден турецкому фильму В ТЕНИ режиссера Эрдема Тепергеза.
Приз конкурса короткометражного кино достался картине режиссера Самех Алаа «Боюсь забыть твое лицо» (Египет, Франция). Приз конкурса документального кино − фильму НОКТЮРН (Республика Корея) режиссера Гванчо Чон.
Спецприз «За многолетнее служение искусству кино» присудили народной артистке РФ Светлане Дружининой.
Приз Федерации киноклубов России достался румынской картине ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ. Среди российских картин Федерация отметила фильм ПРО ЛЕЛЮ И МИНЬКУ.
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08.10.2020 Автор: Артур Чачелов
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