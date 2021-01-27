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Организаторы надеются провести ММКФ-2021 в очном формате

Фестиваль назначен на конец апреля

Московский международный кинофестиваль 2021 года должен пройти в обычном, а не виртуальном формате. По крайней мере, такого намерение его организаторов, которые подтвердили, что смотр пока намечен на конец апреля и никуда не переезжает. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова программного директора фестиваля Кирилла Разлогова. Он заметил, что в крайнем случае, в онлайн фестиваль может уйти лишь частично, оставив какую-то часть своих программ для офлайновых показов.

Разлогов также заверил, что проблем с количеством проектов для участия в смотре в этом году нет.

«С отбором никаких проблем нет, поскольку сейчас большинство фестивалей и кинорынков проводится онлайн, − сказал программный директор ММКФ. − Достаточно много картин приходят по объявлению о приеме заявок на ММКФ. Смотров мало, а картин много, поэтому все стремятся попасть в программу».

Сейчас будущий ММКФ запланирован на период с 22 по 29 апреля. Программы фестиваля скорее всего будут сформированы за месяц до его проведения.

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27.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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