В Москве открылся 39-й Международный кинофестиваль

В российской столице прошла торжественная церемония открытия XXXIX Московского международного кинофестиваля. Местом ее проведения стал театр «Россия». По красной дорожке, ведущей к нему, прошли актрисы Светлана Ходченкова, Ирина Гринева, Анна Снаткина, Елена Захарова, Анастасия Самбурская, Екатерина Стриженова, Светлана Тома, Ирина Лачина, Вера Сотникова, актеры Александр Ревва, Егор Корешков, Борис Щербаков, Андрей Соколов, сценаристы Александр Адабашьян, Аркадий Инин, Рустам Ибрагимбеков, режиссеры Владимир Котт, Александр Стриженов, Юрий Грымов, Александр Галибин, члены жюри нынешнего ММКФ. По традиции гостей смотра встречал президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков.

Церемонию открыл Первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, который зачитал приветственное слово от Президента РФ Владимира Путина. «Этот старейший отечественный кинофорум по праву считается большим, знаковым событием в культурной жизни нашей страны и других государств. Он всегда оправдывает ожидания самых взыскательных знатоков кинематографа, славится насыщенной программой и звездным составом участников, и, сохраняя свои исторические традиции, каждый раз удивляет новыми проектами, идеями, задумками», – сказано в приветствии, выдержки из которого опубликованы на официальном сайте фестиваля.

Ведущими первой части церемонии стали актриса Дарья Мороз и режиссер, актер Егор Климович. Они представили призы фестиваля и жюри документального конкурса, которое в этом году будет также оценивать конкурс короткометражных фильмов. В состав жюри вошли режиссеры Кристиан Фрай (Швейцария), Алексей Ханютин (Россия) и Юн Джеро (Республика Корея).

Ведущей второй части церемонии стала актриса Алена Чехова. Жюри конкурса в этом году возглавляет иранский режиссер Реза Миркарими, который дважды участвовал в ММКФ и оба раз увозил с собой статуэтки «Золотого Святого Георгия». «Лучше пригласить тебя председателем жюри, чем с твоим фильмом, потому что ты в третий раз можешь взять «Георгия». Это наша безопасность», – пошутил, приглашая Миркарими на сцену, президент смотра Никита Михалков. Он передал председателю жюри традиционную «цепь власти» с изображением Святого Георгия Победоносца, покровителя Москвы. Михалков и Миркарими объявили 39-й Московский международный кинофестиваль открытым.

По традиции на церемонии открытия вручается почетный приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф». В этом году его удостоился знаменитый итальянский актер Франко Неро, прославишийся исполнением роли Джанго в одноименном вестерне Серджо Корбуччи. Награду ему вручили Никита Михалков и американский продюсер Пол Масланский, работавший над фильмом КРАСНАЯ ПАЛАТКА Михаила Калатозова, СИНЯЯ ПТИЦА Джорджа Кьюкора и всеми частями ПОЛИЦЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ.

Фильмом открытия фестиваля стал индийский блокбастер БАХУБАЛИ. ЗАВЕРШЕНИЕ. Киносмотр продлится до 29 июня.

23.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ММКФ