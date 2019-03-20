Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса ММКФ-2019

Председателем жюри основного конкурса XXXXI Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова куратора нескольких внеконкурсных программ киносмотра Петра Шепотинника. Вчера он выступил на круглом столе, посвященном кинофестивалю.

Возвращаясь к вопросу внеконкурсных показов, Шепотинник отметил, что организаторы подготовили ретроспективу режиссера Мишеля Девиля, состоящую из 13 картин, а также покажут фильмы, посвященные столетию ВГИКа. В эту программу отобраны малоизвестные картины очень известных операторов.

Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов отметил, что фильмы документальной программы ММКФ теперь получили «оскаровский» статус. «Документальная программа Московского фестиваля вошла в число тех программ, из которых отбираются фильмы на премию Американской киноакадемии. Это очень важно, и я хотел бы, чтобы то же самое произошло и с короткометражным конкурсом», − сказал Разлогов.

XXXXI Московский международный кинофестиваль пройдет столице с 18 по 25 апреля.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

20.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС