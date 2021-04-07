ММКФ объявил составы жюри конкурсов 2021 года

Объявлены составы жюри основного конкурса будущего ММКФ и конкурса короткого метра. Председателем жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля в 2021 году станет филиппинский режиссер Брийянте Мендоса. Он дебютировал как режиссер в возрасте 45 лет, его картины удостаивались наград кинофестивалей в Локарно, Берлине, Каннах и Венеции.

Также в составе жюри основного конкурса − кинокомпозтор Юрий Потеенко, актер Милош Бикович, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, бразильский режиссер Карим Айнуз из Бразилии.

В состав жюри конкурса короткометражного кино вошли продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, режиссер Денеш Надь и актер Каис Насеф.

Московский международный кинофестиваль в Москве в очном формате в период с 22 по 29 апреля в очном формате.

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07.04.2021 Автор: Артур Чачелов