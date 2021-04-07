Новости


ММКФ объявил составы жюри конкурсов 2021 года

Фестиваль пройдет в период с 22 по 28 апреля в очном формате

Объявлены составы жюри основного конкурса будущего ММКФ и конкурса короткого метра. Председателем жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля в 2021 году станет филиппинский режиссер Брийянте Мендоса. Он дебютировал как режиссер в возрасте 45 лет, его картины удостаивались наград кинофестивалей в Локарно, Берлине, Каннах и Венеции.

Также в составе жюри основного конкурса − кинокомпозтор Юрий Потеенко, актер Милош Бикович, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, бразильский режиссер Карим Айнуз из Бразилии.

В состав жюри конкурса короткометражного кино вошли продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, режиссер Денеш Надь и актер Каис Насеф.

Московский международный кинофестиваль в Москве в очном формате в период с 22 по 29 апреля в очном формате. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

07.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

На ММКФ покажут фильм-победитель Берлинского кинофестиваля

Открыт прием заявок на Питчинг дебютантов в рамках бизнес-площадки 43-го ММКФ

Организаторы надеются провести ММКФ-2021 в очном формате

Минкультуры утвердило перечень международных кинофестивалей на 2021 год

Московский международный кинофестиваль назвал победителей


Самое читаемое

«Майор Гром: Чумной доктор» стартует ниже ожиданий

Предварительная касса четверга: «Годзилла против Конга» продолжает лидировать в прокате

Подробнее
Шансов на то, что новинка сможет возглавить топ по итогам уикенда, пока немного

Касса четверга: «Майор Гром» уступил «Годзилле против Конга»

Подробнее
Зрителя ждет самый разнообразный свежий контент

«КиноПоиск HD» рассказал о новинках апреля

Подробнее
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Предпродажи уикенда: «Майор Гром: Чумной доктор» уступает «Чудо-женщине 1984»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 