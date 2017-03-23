Россия выпала из десятки крупнейших по сборам кинорынков мира

Американская киноассоциация (MPAA) опубликовала ежегодный доклад о состоянии кинопроката в США и в мире по итогам 2016 года. Согласно нему, по сравнению с 2015 годом, глобальный бокс-офис незначительно вырос (+1%) и составил рекордные $38,6 млрд. $11,4 млн из них принесли кинотеатры США и Канады (общий рост рынка на 2%) и $27,2 млрд пришло из других стран мира. То есть международный бокс-офис, как и год назад, составляет 71% от общемировых сборов.
Сборы фильмов в странах Азии в 2016 году выросли на 5% по сравнению с цифрами 2015 года и составили $14,9 млрд. При этом, в долларовом эквиваленте сильно подросла общая касса Японии (+26%) и Индии (+28%). А вот китайский бокс-офис в долларах оказался на 1% меньше, чем годом ранее, хотя в местной валюте он и вырос на 4%.
Долларовый бокс-офис Латинской Америки упал сразу на 18%. Это случилось из-за стремительного обесценивания местных валют по отношению к доллару. Единственной страной региона, где сборы выросли и в местной валюте, и в долларах (+5%) стала Бразилия. А вот Мексика показала падение сборов на 15%, Аргентина на 37%, а Венесуэла – на 31%.
Бокс-офис региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), куда входит и Россия, в долларах в 2016 году упал на 2%. Больше остальных потеряли рынки Великобритании (-10%, при общем обесценивании фунта на 12%) и Германии (-13%). Однако некоторые другие европейские рынки сумели показать небольшой рост: так французские долларовые сборы подросли на 5%, а итальянские – на 6%.
Россия и СНГ показали падение сборов в долларах на 3%, хотя в рублях общие кассовые сборы нашего рынка и выросли почти на 10%. Бокс-офис нашей страны (не включая страны СНГ) составил около $723 млн. Этой суммы хватило лишь для двенадцатого места в международном топе. Таким образом, Россия впервые за долгое время выпала из десятки крупнейших международных рынков (без США и Канады), которую в 2015, кстати, закрывала. Фактически, мы поменялись местами с Бразилией, которая с 12 места в 2015 году поднялась в 2016-м на десятое.
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Место 2016 г.
|Наименование рынка
|Кассовые сборы
|Кассовые сборы в 2015 г.
|1 (1)
|Китай
|$6,6 млрд
|$6,8 млрд
|2 (3)
|Япония
|$2,0 млрд
|$1,8 млрд
|3 (4)
|Индия
|$1,9 млрд
|$1,6 млрд
|4 (2)
|Великобритания
|$1,7 млрд
|$1,9 млрд
|5 (6)
|Франция
|$1,6 млрд
|$1,4 млрд
|6 (5)
|Южная Корея
|$1,5 млрд
|$1,5 млрд
|7 (7)
|Германия
|$1,1 млрд
|$1,3 млрд
|8 (8)
|Австралия
|$0,9 млрд
|$0,9 млрд
|9 (9)
|Мексика
|$0,8 млрд
|$0,9 млрд
|10 (12)
|Бразилия
|$0,7 млрд
|$0,7 млрд
|11 (11)
|Италия
|$0,7 млрд
|$0,7 млрд
|12 (10)
|Россия
|$0,7 млрд
|$0,8 млрд
Лидером среди международных рынков (без США и Канады) остался Китай с $6,6 млрд, на второе место с третьего поднялась Япония с $2 млрд, на третьем оказалась Индия с $1,9 млрд. Самым крупным европейским рынком осталась Великобритания – она на четвертом месте с $1,7 млрд.
В 2016 году в мире работало примерно 164 тыс. кинозалов, 95% из них были цифровыми. Интересно, общее число кинозалов премиум-форматов за год выросло сразу на 11%. Абсолютным лидером по динамике роста количества киноэкранов стал Азиатско-Тихоокеанский регион (+18% к показателям 2015 года).
23.03.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: MPAA
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