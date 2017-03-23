Россия выпала из десятки крупнейших по сборам кинорынков мира

Американская киноассоциация (MPAA) опубликовала ежегодный доклад о состоянии кинопроката в США и в мире по итогам 2016 года. Согласно нему, по сравнению с 2015 годом, глобальный бокс-офис незначительно вырос (+1%) и составил рекордные $38,6 млрд. $11,4 млн из них принесли кинотеатры США и Канады (общий рост рынка на 2%) и $27,2 млрд пришло из других стран мира. То есть международный бокс-офис, как и год назад, составляет 71% от общемировых сборов.

Сборы фильмов в странах Азии в 2016 году выросли на 5% по сравнению с цифрами 2015 года и составили $14,9 млрд. При этом, в долларовом эквиваленте сильно подросла общая касса Японии (+26%) и Индии (+28%). А вот китайский бокс-офис в долларах оказался на 1% меньше, чем годом ранее, хотя в местной валюте он и вырос на 4%.

Долларовый бокс-офис Латинской Америки упал сразу на 18%. Это случилось из-за стремительного обесценивания местных валют по отношению к доллару. Единственной страной региона, где сборы выросли и в местной валюте, и в долларах (+5%) стала Бразилия. А вот Мексика показала падение сборов на 15%, Аргентина на 37%, а Венесуэла – на 31%.

Бокс-офис региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), куда входит и Россия, в долларах в 2016 году упал на 2%. Больше остальных потеряли рынки Великобритании (-10%, при общем обесценивании фунта на 12%) и Германии (-13%). Однако некоторые другие европейские рынки сумели показать небольшой рост: так французские долларовые сборы подросли на 5%, а итальянские – на 6%.

Россия и СНГ показали падение сборов в долларах на 3%, хотя в рублях общие кассовые сборы нашего рынка и выросли почти на 10%. Бокс-офис нашей страны (не включая страны СНГ) составил около $723 млн. Этой суммы хватило лишь для двенадцатого места в международном топе. Таким образом, Россия впервые за долгое время выпала из десятки крупнейших международных рынков (без США и Канады), которую в 2015, кстати, закрывала. Фактически, мы поменялись местами с Бразилией, которая с 12 места в 2015 году поднялась в 2016-м на десятое.

Крупнейшие кинопрокатные рынки мира (без учета США и Канады) по величине кассовых сборов в долларах США за 2016 год Место 2016 г.

(2015 г.) Наименование рынка Кассовые сборы Кассовые сборы в 2015 г. 1 (1) Китай $6,6 млрд $6,8 млрд 2 (3) Япония $2,0 млрд $1,8 млрд 3 (4) Индия $1,9 млрд $1,6 млрд 4 (2) Великобритания $1,7 млрд $1,9 млрд 5 (6) Франция $1,6 млрд $1,4 млрд 6 (5) Южная Корея $1,5 млрд $1,5 млрд 7 (7) Германия $1,1 млрд $1,3 млрд 8 (8) Австралия $0,9 млрд $0,9 млрд 9 (9) Мексика $0,8 млрд $0,9 млрд 10 (12) Бразилия $0,7 млрд $0,7 млрд 11 (11) Италия $0,7 млрд $0,7 млрд 12 (10) Россия $0,7 млрд $0,8 млрд

Лидером среди международных рынков (без США и Канады) остался Китай с $6,6 млрд, на второе место с третьего поднялась Япония с $2 млрд, на третьем оказалась Индия с $1,9 млрд. Самым крупным европейским рынком осталась Великобритания – она на четвертом месте с $1,7 млрд.

В 2016 году в мире работало примерно 164 тыс. кинозалов, 95% из них были цифровыми. Интересно, общее число кинозалов премиум-форматов за год выросло сразу на 11%. Абсолютным лидером по динамике роста количества киноэкранов стал Азиатско-Тихоокеанский регион (+18% к показателям 2015 года).

23.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: MPAA