Рынок онлайн-видео Азии в 2020-м году впервые превысил $30 млрд

Аналитическая компания Media Partners Asia опубликовала итоги широкомасштабного исследования, согласно которому в 2020 году рынок онлайн-видео азиатско-тихокеанского региона вырос до $30,5 млрд. Доходы в регионе за вычетом Китая в 2020 году выросли на 14 процентов и достигли $14 млрд. Компания прогнозирует рост на 12 процентов в среднем в год, что позволит вырасти рынку до $54,5 млрд к 2025 году. Темпы роста в Китае будут опережать общий средний рост и достигнут $30 млрд к 2025 году при среднем росте в год в 16%.

Также впервые доходы по всему региону от подписной модели монетизации превысили доходы от рекламной модели. Последнее стало возможным благодаря активному развитию стриминга в Китае. Если исключить из отчета данные из Поднебесной, на долю AVOD (бесплатные видео со встроенной рекламой) приходится большая часть доходов сектора в Азии, но разрыв между AVOD и SVOD продолжает сокращаться.

Ведущие азиатские сервисы — Tencent Video, iQIYI и Tiktok — успешно продолжают свою экспансию по всему региону и миру. Самым успешным среди них стал Tiktok, хотя приложение было запрещено к использованию в Индии. Предполагается, что премиальный контент от Tencent и iQIYI, в особенности различные драмы, будут успешно распространятся по всей Юго-Восточной Азии. В то же время на конкретных рынках делается ставка на местный привлеченный контент и оригинальные проекты, в частности, аниме и продукцию южнокорейских производителей.

Глобальные онлайн-платформы тоже не теряли времени даром в Азии в прошедшем году. Лидером в регионе остается YouTube, на долю которого приходится 60 процентов доходов AVOD-видео за пределами Китая. При этом доля локальных вещателей продолжает медленно, но верно расти по мере того, как растет спрос на местный контент и спортивные трансляции. Доход Netflix в регионе в ушедшем году составил $2,5 млрд. Основными рынками для ведущего мирового стриминг-сервиса стали Япония, Южная Корея и Австралия. Особой популярностью на азиатских рынках пользуются премиальный контент из Японии и Кореи, а также англоязычные оригинальные проекты, произведенные платформой.

Огромным потенциалом к росту обладает Индия. Устойчивые позиции на рынке имеют Netflix и Amazon Prime Video. Amazon проявляет недвусмысленный интерес к местным трансляциям крикета, которые стали залогом успеха на рынке сервиса Disney Plus Hotstar. По оценкам MPA, платформа Disney+ к концу 2020-го года набрала 30 миллионов подписчиков в Азии, из которых 25 миллионов приходятся на Индию, а остальные 5 миллионов живут в Индонезии, Австралии, Новой Зеландии и Японии. В планах Disney+ набрать 80-100 млн подписчиков в Индии за счет прав на спортивные трансляции и инвестиций в локальные оригинальные проекты.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе по совокупности всех факторов рост числа новых подписчиков на рынках региона останется устойчивым. Особенно прибыльным обещают быть развитые рынки Австралии, Китая, Японии и Южной Кореи. В Индии и странах Юго-Восточной Азии перехода к высоким доходам придется подождать подольше из-за высокой конкуренции и низкого среднего дохода на одного пользователя.

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12.01.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety