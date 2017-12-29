Марина Сурыгина уходит из tvzavr в «Яндекс»

Генеральный директор онлайн-кинотеатра tvzavr Марина Сурыгина покидает компанию. 9 января она выходит на работу в «Яндекс» на должность руководителя партнерских программ в отделе инновационных рекламных продуктов. Текущие управленческие функции компании tvzavr пока будут возложены на самих акционеров компании. В настоящее время уже ведутся переговоры с важнейшими игроками рынка и рассматриваются кандидатуры на должность генерального директора.

«Мы довольны результатами, достигнутыми под руководством Марины Сурыгиной, – комментирует уход топ-менеджера представитель акционеров tvzavr. – На протяжении двух лет, в течение которых она управляла компанией, выручка росла кратными темпами, а за 2016 год tvzavr показал прибыль. Были запущены фундаментальные для развития компании проекты – «Русское кино» и MoviesChain».

Марина Сурыгина профессиональную карьеру начала в 1997 году как программист. В 2009 году вместе с группой коллег основала интернет-кинотеатр tvzavr и с 2014 года работала в должности директора по развитию. В 2015 году она была назначена заместителем генерального директора, а с сентября 2015 года занимала пост генерального директора компании tvzavr.



В 2018 году компания tvzavr планирует запустить видеоплатформу MoviesChain на основе технологии распределенного реестра. MoviesChain by tvzavr – независимая защищенная платформа, основанная на технологии смарт-контрактов Ethereum и направленная на эффективное распространение контента по модели TVoD. Контент, предоставляемый платформой, будет платным – ориентировочная стоимость просмотра составит 1 доллар. При этом технологии блокчейн обеспечат прозрачность расчетов между поставщиками контента, зрителями и создателями платформы. Tvzavr собирается привлечь порядка 30 млн долларов.

Сегодня кинотеатр tvzavr является одним из самых быстрорастущих игроков российского рынка. Выручка компании за 2016 год составила 275 млн рублей. За 2016 год платная модель интернет-кинотеатра выросла в 5 раз, в 2 раза увеличилось количество подписчиков – до 4 млн человек. Суммарное время просмотра контента увеличилось на 25% по сравнению с 2015 годом. Ежемесячная аудитория tvzavr составляет 25 млн уникальных пользователей.

29.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: tvzavr