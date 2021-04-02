«МТС Медиа» начинает второй этап программы прямых инвестиций в кинопроизводство

МТС Медиа объявила об итогах первого этапа программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство и анонсировала сбор заявок на второй этап соинвестирования. Главным вектором программы станет семейное кино.
В ноябре 2020 года «МТС Медиа» объявляла о начале первого этапа программы. Рассматривались кинокартины любого жанра, а объем запрашиваемого финансирования мог составлять не более 50% от бюджета картины. За четыре месяца в рамках программы поступило 123 заявки. В результате отбора к стадии съемочного процесса подошли следующие проекты, в которые соинвестирует компания:
По итогам анализа заявок в «МТС Медиа» принято решение о поддержке на втором этапе соинвестирования исключительно семейного кино. Среди заявок, поступивших за прошедший период, картин этого формата было меньше всего. Данное направление недостаточно представлено на российском рынке, его потенциал в отечественном сегменте не раскрыт в полном объеме.
«МТС Медиа» учитывает, что направление семейного кино поддерживают и на государственном уровне. В 2021 году запланированы различные питчинги и распределения субсидий, в том числе и на соинвестирования этого направления.
«В первую очередь на второй этап нашей программы инвестиций в кинопроизводство мы приглашаем кинокомпании, которые готовятся к защите проектов в Фонде кино, − отметил генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин. − После рассмотрения и отбора заявок контентным комитетом «МТС Медиа» мы совместно с компаниями сможем представить детское и семейное кино на грядущих питчингах».
Процедуру отбора проектов второго этапа программы курирует контентный комитет «МТС Медиа», состоящий из ведущих экспертов кино- и медиаиндустрии, под руководством директора кинопоказа Первого канала Сергея Титинкова. Подробнее о том, как принять участие в программе − на официальном сайте.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
02.04.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: МТС Медиа
«МТС Медиа» вступила в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения
Онлайн-кинотеатр МТС ТВ рассказал о больших премьерах в 2021 году
МТС ТВ покажет полную коллекцию фильмов киновселенной Marvel
Онлайн-кинотеатр МТС ТВ начал сотрудничество с Universal PictureBox
Эксклюзивная премьера лучшего дебюта «Кинотавра 2020» состоится на МТС ТВ