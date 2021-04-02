«МТС Медиа» начинает второй этап программы прямых инвестиций в кинопроизводство

МТС Медиа объявила об итогах первого этапа программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство и анонсировала сбор заявок на второй этап соинвестирования. Главным вектором программы станет семейное кино.

В ноябре 2020 года «МТС Медиа» объявляла о начале первого этапа программы. Рассматривались кинокартины любого жанра, а объем запрашиваемого финансирования мог составлять не более 50% от бюджета картины. За четыре месяца в рамках программы поступило 123 заявки. В результате отбора к стадии съемочного процесса подошли следующие проекты, в которые соинвестирует компания:

драма ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО («Кинодом») Татьяны Лютаевой. В ролях − Алексей Серебряков, Ксения Раппопорт, Агния Дитковските, Евгений Ткачук, Полина Кутепова.

триллер БЕЛЫЙ СПИСОК (Metrafilms) Алисы Хазановой по сценарию Романа Волобуева. В главной роли − Алексей Серебряков.

военная мелодрама РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ («ХитФильм Продакшн») Ольги Музалевой по сценарию Юсупа Разыкова, Сергея Иванова и Виталия Андреева.

мелодрама ДЖОНДЖОЛИ («Пан-Атлантик Студио») Оксаны Бычковой по сценарию Любови Мульменко. В главных ролях − Юлия Пересильд, Евгений Цыганов и Кирилл Кяро.

триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА («Ай Ди Продакшн») Ильи Максимова. В главных ролях − Дарья Жовнер, Марьяна Спивак и Евгений Ткачук.

фантастическая комедия КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я («КАРО Продакшн») Виктории Фанасютиной. В главных ролях − Равшана Куркова и Федор Добронравов.

драма ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ («Киностудия КИТ») Ивана Соснина. В главных ролях − Евгений Сытый, Александр Кузнецов и Екатерина Агеева.

По итогам анализа заявок в «МТС Медиа» принято решение о поддержке на втором этапе соинвестирования исключительно семейного кино. Среди заявок, поступивших за прошедший период, картин этого формата было меньше всего. Данное направление недостаточно представлено на российском рынке, его потенциал в отечественном сегменте не раскрыт в полном объеме.

«МТС Медиа» учитывает, что направление семейного кино поддерживают и на государственном уровне. В 2021 году запланированы различные питчинги и распределения субсидий, в том числе и на соинвестирования этого направления.

«В первую очередь на второй этап нашей программы инвестиций в кинопроизводство мы приглашаем кинокомпании, которые готовятся к защите проектов в Фонде кино, − отметил генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин. − После рассмотрения и отбора заявок контентным комитетом «МТС Медиа» мы совместно с компаниями сможем представить детское и семейное кино на грядущих питчингах».

Процедуру отбора проектов второго этапа программы курирует контентный комитет «МТС Медиа», состоящий из ведущих экспертов кино- и медиаиндустрии, под руководством директора кинопоказа Первого канала Сергея Титинкова. Подробнее о том, как принять участие в программе − на официальном сайте.

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02.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: МТС Медиа