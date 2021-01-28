«МТС Медиа» вступила в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения

В АПКиТ вступила «МТС Медиа» − дочерняя компания ПАО МТС, развивающая кабельное, спутниковое, телевизионное вещание и собственную мультимедийную платформу на базе онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

В 2021 году «МТС Медиа» начнет выпуск собственных и со-продюсируемых проектов, среди которых дерзкое драмеди «Сцены из супружеской жизни», эротическая мелодрама «Клиника Счастья», триллер «Коса», остросюжетная психологическая драма «Хрустальный», комедии «Афера» и «Два», проект Тимура Бекмамбетова ФАУ. ПОБЕГ ИЗ АДА, криминальная драма «Чиновница», документальные фильмы «Сахаров», «Дуров», «Кобзон», «Спросите Сталина».

Оригинальный контент станет доступен широкой публике уже в текущем году. Также «МТС Медиа» продолжает создание совместных проектов с продюсерскими компаниями Бориса Хлебникова, Василия Сигарева, Ильи Куликова, Юрия Сапронова, Тимура Бекмамбетова, Александра Цекало и другими.

В ноябре прошлого года «МТС Медиа» объявила о старте программы прямых инвестиций в кино: от авторского до мейнстрима. В рамках программы рассматриваются заявки на инвестирование в кинокартины любого жанра. Процедуру отбора проектов в программу курирует контентный комитет МТС Медиа, состоящий из ведущих экспертов кино- и медиаиндустрии, под руководством директора кинопоказа Первого канала Сергея Титинкова.

«С момента своего создания в 2019 году «МТС Медиа» наращивает свои производственные активы в достаточно быстрых темпах, − отмечает Сергей Сельянов, председатель АПКиТ, глава кинокомпании СТВ. − На сегодняшний день у компании в производстве находится собственная линейка проектов, она развивает свою мультимедийную платформу и начала осуществлять прямые инвестиции в кино. Мы очень рады присоединению компании к альянсу членов АПКиТ. Уверен, что наши совместные усилия принесут в индустрию много полезного и качественно нового».

«Мы набираем обороты в кино-сериальной индустрии и производстве собственных продуктов, находимся в постоянном поиске принципиально новых жанров и форматов, работаем над программой прямых инвестиций в кино, − говорит генеральный директор «МТС Медиа» Игорь Мишин. − В этом году мы продолжим активное развитие в данном направлении, и вступление в АПКиТ является важным шагом для нашего качественного взаимодействия с киноиндустрией».

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) − некоммерческая организация, созданная в 2009 году. На сегодняшний день она объединяет крупнейшие российские кинокомпании, которые в совокупности производят около 60% всего отечественного аудиовизуального контента: сериалы, полнометражные и документальные фильмы, анимационные проекты.

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28.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ