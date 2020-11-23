Онлайн-кинотеатр МТС ТВ начал сотрудничество с Universal PictureBox

«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО МТС, развивающая кабельное, спутниковое телевизионное вещание и собственную мультимедийную платформу на базе онлайн-кинотеатра МТС ТВ, сообщила о начале его сотрудничества с сервисом Universal PictureBox. В рамках этого партнерства в каталог кинотеатра будет пополняться фильмами и сериалами студии Universal и ее дочерних компаний.
Первые проекты от Universal PictureBox стали доступны пользователям онлайн-кинотеатра МТС ТВ уже сейчас. Ежемесячно каталог будет частично ротироваться. Благодаря сотрудничеству в онлайн-кинотеатр МТС ТВ добавится минимум 100 фильмов и три сериала со всеми доступными сезонами. Эта цифра также будет обновляться каждый месяц.
Проекты Universal PictureBox будут доступны к просмотру в подписке «Супер+» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.
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23.11.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: МТС Медиа
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