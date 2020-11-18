«МТС Медиа» начала прием заявок для прямых инвестиций в кинопроизводство

«МТС Медиа» объявила о запуске программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство. Компания открыла прием заявок на соинвестирование в производство фильмов. В рамках программы будут рассматриваться проекты кинокартин любого жанра. Однако объем запрашиваемого финансирования может составлять не более 50% от бюджета.

Компания также ставит еще несколько условий для проектов, претендующих на софинансирование. Так, производство фильма-претендента должно находиться в подготовительном, съемочном или постпродакшен-периоде, а заявитель на момент подачи заявки должен подтвердить наличие средств на покрытие оставшейся части бюджета производства, не финансируемой «МТС Медиа».

«Мы активно развиваем медианаправление, в том числе за счет производства оригинального контента, понимая, что современный зритель хочет видеть как можно больше качественных проектов как в признанных жанрах, так и новых форматах, − отметил генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин. − Наша программа, рассчитанная на инвестирование восьми-десяти фильмов в год, станет хорошим шансом для интересных и смелых идей. Уверен, что такое партнерство позволит создателям реализовать себя, а зрителям нашего онлайн-кинотеатра познакомиться с лучшими именами и форматами современного российского кино».

Процедуру отбора проектов в программу курирует контентный комитет «МТС Медиа», состоящий из ведущих экспертов кино- и медиаиндустрии, под руководством директора кинопоказа Первого канала Сергея Титинкова.

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18.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: МТС