МТС и «Яндекс» договорились о партнерстве подписок

Пользователи МТС Premium на специальных условиях получат доступ к подписке «Яндекс Плюс», а пользователи «Плюса» − к МТС Premium. Накануне компании договорились о партнерстве.

Так, подписчики МТС Premium получат в подарок доступ на три месяца к подписке «Яндекс Плюс», которая включает в себя возможность смотреть фильмы на «КиноПоиск HD», слушать музыку и подкасты, получать и тратить кешбэк баллами за поездки на «Такси», «Драйве» и других сервисах «Яндекса». Если у участника МТС Premium ранее была оформлена подписка от «Яндекса», он также сможет воспользоваться трехмесячным предложением. При подключении подписки пользователям поступит SMS, а по истечении периода акции подписка отключиться автоматически, продлить ее можно будет по специальной цене 139 рублей вместо 199 рублей.

Подписчикам «Яндекс Плюса» аналогичное предложение на подписку МТС Premium станет доступно в течение первого полугодия 2021 года. Не абоненты МТС также смогут подключить подписку. Пользователи получат доступ к МТС ТВ, повышенный кешбэк в рамках сервиса МТС Cashback на сервисы МТС и на покупки в интернет-гипермаркетах, а также выгодные процентные ставки на ипотеку и вклады в «МТС Банке» и многое другое. После окончания льготного периода пользователи смогут продолжить пользоваться подпиской МТС Premium также по цене 139 рублей.

«Новое партнерство с «Яндексом» − очередной шаг в направлении запуска и развития партнерских сервисов с лидерами индустрий. Такое предложение от двух крупных экосистем – беспрецедентное событие для рынка, которое даст абонентам новые возможности использования цифровых продуктов обеих компаний на выгодных условиях, − отметил директор департамента продуктов и партнёрств МТС Максим Лаптев. − У нас уже есть многолетний успешный опыт реализации совместных продуктов с Яндексом, и мы уверены, что новое предложение станет отличным дополнением к уже запущенным сервисам, которые предлагает своим абонентам МТС».

««Яндекс Плюс» объединяет подписку на фильмы и музыку, и одновременно с этим даёт возможность копить и тратить баллы на сервисах «Яндекса». Наша задача − сделать подписку для пользователей по-настоящему богатой как по контенту, так и по количеству новых предложений в ней, − говорит руководитель сервиса «Яндекс.Музыка» Андрей Гевак. − Таких проектов у нас еще не было, мы надеемся, что с его помощью мы сможем дать нашим подписчикам эксклюзивные предложения от МТС и новые положительные эмоции от использования подписок двух компаний».

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14.01.2021 Автор: Артур Чачелов