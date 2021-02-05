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Фильм «Мажор» стал самым популярным проектом на «КиноПоиск HD» в январе

Видеосервис рассказал о хитах и обнародовал общее число смотрящих пользователей

Видеосервис «КиноПоиск HD» поделился информацие о том, какой контент стал наиболее популярным у пользователей в январе 2021 года. Топ смотрения за январь возглавляет МАЖОР. ФИЛЬМ. Премьера экшн-блокбастера с Павлом Прилучным состоялась сразу онлайн на «КиноПоиск HD». Лента была лидером в топе смотрения большую часть января, пока не вышли «Топи». Сериал  по сценарию Дмитрия Глуховского показал рекордный старт среди собственных проектов сервиса. Первые три серии вышли на платформе 28 января.

Топ-20 фильмов и сериалов по смотрению в январе на «КиноПоиск HD»:

  1. МАЖОР. ФИЛЬМ.
  2. Сериал «Настя, соберись!».
  3. ЕЩЕ ПО ОДНОЙ.
  4. Франшиза «Гарри Поттер» (восемь фильмов).
  5. Сериал «Метод» (два сезона).
  6. Сериал «Проект «Анна Николаевна»».
  7. Сериал «Топи». 
  8. Сериал «Бесстыжие».
  9. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ.
  10. Франшиза ОДИН ДОМА (два фильма).
  11. НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2.
  12. САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!.
  13. Сериал «Беспринципные».
  14. Сериал «Открытие ведьм».
  15. Сериал «Последний министр».
  16. Сериал «Стража».
  17. Мультсериал «Рик и Морти».
  18. ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС.
  19. Сериал «Сверхъестественное».
  20. ХОРОШИЙ ДОКТОР.

Этот рейтинг составлен по количеству подписчиков, которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма. Учитывались владельцы подписки «Яндекс.Плюс» (включая подписки «Яндекс.Плюс с more.tv» и «Яндекс.Плюс с Амедиатекой»). В начале года аудитория «КиноПоиск HD» достигла рекордного показателя – у сервиса уже больше 3 миллионов смотрящих подписчиков в месяц. Зрители посмотрели в январе более 70 миллионов часов контента. 

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05.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск HD

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