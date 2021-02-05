Фильм «Мажор» стал самым популярным проектом на «КиноПоиск HD» в январе

Видеосервис «КиноПоиск HD» поделился информацие о том, какой контент стал наиболее популярным у пользователей в январе 2021 года. Топ смотрения за январь возглавляет МАЖОР. ФИЛЬМ. Премьера экшн-блокбастера с Павлом Прилучным состоялась сразу онлайн на «КиноПоиск HD». Лента была лидером в топе смотрения большую часть января, пока не вышли «Топи». Сериал по сценарию Дмитрия Глуховского показал рекордный старт среди собственных проектов сервиса. Первые три серии вышли на платформе 28 января.

Топ-20 фильмов и сериалов по смотрению в январе на «КиноПоиск HD»:

Этот рейтинг составлен по количеству подписчиков, которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма. Учитывались владельцы подписки «Яндекс.Плюс» (включая подписки «Яндекс.Плюс с more.tv» и «Яндекс.Плюс с Амедиатекой»). В начале года аудитория «КиноПоиск HD» достигла рекордного показателя – у сервиса уже больше 3 миллионов смотрящих подписчиков в месяц. Зрители посмотрели в январе более 70 миллионов часов контента.

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05.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск HD