«Синема Парк» может сменить владельца

Крупнейшая киносеть России «Синема Парк» может поменять владельца: переговоры о покупке компании ведет бизнесмен Александр Мамут. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники внутри рынка и внутри принадлежащего Мамуту холдинга Rambler & Co. Точной информации о деталях переговоров нет, как нет информации и о приблизительной стоимости актива. Однако все источники сходятся в одном: переговоры уже в продвинутой стадии, но еще ничего не подписано.

Владельцем «Синема Парка» является Саид Керимов, сын бизнесмена Сулеймана Керимова. В свое время он приобрел сеть у Владимира Потанина. Стоимость сделки тогда не раскрывалась, но, по словам экспертов, она могла составить от $300 млн до $400 млн. После этого Керимов попытался объединить «Синема Парк» с сетью «Формула кино», однако стороны не договорились. Сейчас, по словам источников «Коммерсанта», Керимов готов продать сеть «хорошему инвестору». Мамут относится к таковым: вроде бы он тоже намерен развивать «Синема Парк», объединив его с какой-нибудь крупной киносетью. Кроме того, с 2008 года бизнесмен уже владеет московским кинотеатром «Пионер», а в конце 2016 года получил в аренду до конца 2036 года столичный кинотеатр «Художественный».

Рынок кинопоказа в России до сих пор остается очень разрозненным. На нем нет одного или нескольких значительных игроков: тот же «Синема Парк», оперирующий 39 кинотеатрами с 350 экранами, не занимает и 10% рынка. Построить крупную киносеть с нуля в нынешних условиях почти неподъемная задача, а вот объединить несколько игроков – куда более очевидная перспектива. В декабре 2016 года холдинг Мамута A&NN Investments Ltd учредил компанию с говорящим названием «Объединенные киносети».

17.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ