Крупнейшей сети кинотеатров России грозит банкротство

По словам анонимного собеседника «Ведомостей», «Траст» фактически «принуждает к банкротству объединенную киносеть, поскольку списание выручки целиком крайне негативно влияет на бизнес и делает невозможным для заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства перед работниками, бюджетом и контрагентами». По оценке Березина, списание денег «формально не является инициированием процедуры банкротства, однако в настоящем случае равносильно ему». «Вместо того, чтобы способствовать эффективному преодолению кризисной ситуации, банк “Траст” фактически “добивает” представителей частного сектора экономики — кинобизнес, то есть ту часть экономики, которая и так является наиболее пострадавшей от пандемии», — резюмировал Березин.

АО «Синема парк» — одно из юрлиц объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащей структурам Мамута. Это крупнейшая киносеть в России: по данным «Невафильм Research» на 1 января 2021 г., она управляет 78 кинотеатрами с 645 кинозалами, что составляет почти 12% от всего рынка.