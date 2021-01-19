Крупнейшей сети кинотеатров России грозит банкротство

Кроме того, «Траст» подал в Пресненский суд Москвы иск о взыскании более 1 млрд руб. процентов по кредитам к владельцу объединенной киносети — бизнесмену Александру Мамуту. Отмечается, что именно Мамут является поручителем по кредитам, общий долг принадлежащих ему компаний составляет 23 млрд руб., основу которого формирует кинобизнес.
По словам анонимного собеседника «Ведомостей», «Траст» фактически «принуждает к банкротству объединенную киносеть, поскольку списание выручки целиком крайне негативно влияет на бизнес и делает невозможным для заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства перед работниками, бюджетом и контрагентами». По оценке Березина, списание денег «формально не является инициированием процедуры банкротства, однако в настоящем случае равносильно ему». «Вместо того, чтобы способствовать эффективному преодолению кризисной ситуации, банк “Траст” фактически “добивает” представителей частного сектора экономики — кинобизнес, то есть ту часть экономики, которая и так является наиболее пострадавшей от пандемии», — резюмировал Березин.
АО «Синема парк» — одно из юрлиц объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащей структурам Мамута. Это крупнейшая киносеть в России: по данным «Невафильм Research» на 1 января 2021 г., она управляет 78 кинотеатрами с 645 кинозалами, что составляет почти 12% от всего рынка.
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19.01.2021 Автор: БК
Источник: «Ведомости»
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