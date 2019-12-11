В Голливуде снимут еще одну версию «Мастера и Маргариты»

В Голливуде возьмутся роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Права на экранизацию оказались в руках режиссера АВСТРАЛИИ и МУЛЕН РУЖА База Лурмана. Он займется этим проектом после окончания работы над байопиком об Элвисе Пресли, который сейчас снимается для Warner Bros. Лурман будет продюсером и, возможно, режиссером голливудской версии легендарного романа. Реализовывать проект он будет вместе с продюсерами из России − Светланой Мигуновой-Дали (ЛЕГЕНДА №17) и Натальей Рогаль, а также с бывшим финансовым партером Джона Кьюсака Грейс Лох.

К голливудскому проекту также привлечен милиардер Леонард Блаватник, который вместе с Лурманом является совладельцем продакш-компании Baz & Co. Интересно, что ранее российский актив Блаватника, компания «Амедиа Продакшн», называлась в числе участников новой российской экранизации «Мастера и Маргариты» − масштабного многобюджетного проекта, который совместно готовят продюсеры Константин Эрнст (Первый канал), Рубен Дишдишян («Марс Медиа») и Игорь Толстунов («Профит»).

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11.12.2019 Автор: Артур Чачелов, Рая Башинская