Российские фильмы наградили в Испании

В испанской Марбелье завершился международный кинофестиваль российского кино (MIRFF). Киносмотр проходил здесь уже в пятый раз. Председателем жюри в этом году был президент Кинокомиссии Испании, член испанской Академии телевидения Карлос Росадо Кобиан. Главный приз киносмотра представляет собой бронзовую статуэтку работы скульптора Педро Родригеса в виде матадора с кинохлопушкой и плащом. Его получила лента Ивана Твердовского ЗООЛОГИЯ. Церемония вручения наград состоялась в кинотеатре Cines Teatro Goya в субботу 11 марта.

Лучшим режиссером назван Николай Хомерики за работу над фильмом ЛЕДОКОЛ. Награду за лучшую мужскую роль получил Петр Федоров, за женскую – актриса Ирина Вербицкая. Премию за лучшее продюсерское решение получил Дмитрий Руженцев за фильм КОЛЛЕКТОР, а Приз зрительских симпатий достался фильму ВРАЧ Гоши Куценко.

Фестиваль проходил с 6 по 11 марта. В его программе принимали участие сразу девять новых российских кинофильмов. Показы картин проходили на русском языке с субтитрами.

13.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС