Виртуальный Marché du Film объявил даты и цены

Стали известны детали будущего виртуального кинорынка Marché du Film. В частности, объявлено, что он пройдет с 22 по 26 июня на мощностях платформы Cinando. Но желающим принять участие в рынке придется заплатить: аккредитации, приобретенные до 29 мая будут стоить €95 ($103), а те, что куплены позже − €195 ($212). Цена включает годовую подписку на сервис Cinando.

Сейлз-компаниям кинорынок Marché предложит виртуальные страницы-стенды, на которых можно будет устраивать показы материалов по проектам, а также держать связь с байерами. Участники рынка также смогут использовать приложение Match and Meet, чтобы устраивать виртуальные встречи и вести переговоры.

Ядром будущего виртуального кинорынка станут скрининги, которые будут проводить согласно заранее утвержденному расписанию. Показы будут устраиваться по нескольку раз в сутки, чтобы охватить байеров в разных временных зонах. В дополнение, на рынке покажут материалы традиционных программ Cannes Docs, Cannes Next, Producers Network, Goes to Cannes, Frontières и Fantastic 7.

Официальный виртуальный Marché du Film будет проходить параллельно с другим онлайн-кинорынком, организованным группой американских и европейских независимых продакшнов и сэйлз-компаний, таких как CAA Media Finance, Endeavor Content, ICM Partners и UTA Independent Film Group. Этот рынок запланирован к проведению с 22 по 28 июня. Ранее заявлялось, что участие в нем бесплатно.

17.04.2020 Автор: Артур Чачелов