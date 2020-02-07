У «Роскино» официально появился новый руководитель

Евгения Маркова официально назначена на пост главы «Роскино». Об этом сообщает ТАСС. Ее кандидатуру выдвинул совет директоров, она была поддержана Министерством культуры РФ и теперь утверждена Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Приказ Росимущества о назначении подписан 6 февраля.

Евгения Маркова обладает 15-летним опытом международного продвижения, маркетинга и менеджмента. В последнее время она работала директором по связям с индустрией компании «Экспоконтент». Эта организация консультирует российские госструктуры и ведущих производителей и дистрибуторов кино-, ТВ- и анимационного контента по вопросам международного продвижения. Кроме того, Маркова является одними из организаторов форума иностранных закупщиков контента Key Buyers Event, который с большим успехом прошел в Москве в октябре 2019 года.

Евгения Маркова пришла на смену Екатерине Мцитуридзе.

Компания«Роскино» появилась в 1924 году и сейчас занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях. Компания способствует привлечению инвесторов и партнеров, заинтересованных в совместном с Россией кинопроизводстве. В 2012 году «Роскино» открыло подразделение в Лос-Анджелесе, а с этого года еще и в Лондоне.

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07.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ, ТАСС