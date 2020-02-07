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У «Роскино» официально появился новый руководитель

На должность главы компании назначена Евгения Маркова

Евгения Маркова официально назначена на пост главы «Роскино». Об этом сообщает ТАСС. Ее кандидатуру выдвинул совет директоров, она была поддержана Министерством культуры РФ и теперь утверждена Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Приказ Росимущества о назначении подписан 6 февраля.

Евгения Маркова обладает 15-летним опытом международного продвижения, маркетинга и менеджмента. В последнее время она работала директором по связям с индустрией компании «Экспоконтент». Эта организация консультирует российские госструктуры и ведущих производителей и дистрибуторов кино-, ТВ- и анимационного контента по вопросам международного продвижения. Кроме того, Маркова является одними из организаторов форума иностранных закупщиков контента Key Buyers Event, который с большим успехом прошел в Москве в октябре 2019 года.

Евгения Маркова пришла на смену Екатерине Мцитуридзе. 

Компания«Роскино» появилась в 1924 году и сейчас занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях. Компания способствует привлечению инвесторов и партнеров, заинтересованных в совместном с Россией кинопроизводстве. В 2012 году «Роскино» открыло подразделение в Лос-Анджелесе, а с этого года еще и в Лондоне.

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07.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ, ТАСС

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