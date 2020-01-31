«Марс медиа» будет снимать эксклюзивный контент для Ivi

Компания «Марс медиа» объявила о работе над эксклюзивным контентом для онлайн-кинотеатра Ivi. В 2020 году для платформы будет выпущено два сериала: 10-серийная комедия «Когда твоя девушка – смерть» и 8-серийный детектив «Стеклянная крепость».

«С Ivi нас связывает многолетнее сотрудничество, практически со дня основания как онлайн-кинотеатра, так и компании «Марс Медиа», − говорит основатель и руководитель компании, продюсер Рубен Дишдишян. – Большая часть наших фильмов и сериалов выходили на этой платформе, а некоторые, как Т-34 и ВЫШЕ НЕБА, – эксклюзивно. Я рад, что с этого года наше сотрудничество расширяется еще и выпуском совместных проектов, первые два из которых уже в запуске».

Ранее «Ведомости» сообщили, что «Марс медиа» решила поменять стратегию развития, сосредоточившись на производстве сериалов для онлайн-платформ. Пока 90% контента компания производит для эфирного ТВ. Ее основный партнеры здесь − Первый канал и ТВЦ. Остальные 10% сейчас − проекты для Интернета. К 2021 году «Марс медиа» намерена довести онлайн-проекты до 50%.

Сейчас «Марс медиа» входит в топ-5 крупнейших производителей сериалов в России. Ранее появлялась информация о том, что компания разрабатывает сериал для «Яндекса». Кроме того, «Марс медиа» является одним из создателей нашумевшего проекта Бориса Хлебникова «Шторм» для онлайн-кинотеатра Start.

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31.01.2020 Автор: Артур Чачелов