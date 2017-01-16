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«Марс Медиа» первой в России получит рибейт за съемки кино

Заявка кинокомпании отобрана чиновниками Приморья

«Марс Медиа» станет первой российской кинокомпанией, которая может получить рибейт за производство проекта на территории Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба региона. «В ноябре 2016 года по инициативе губернатора Владимира Миклушевского Приморский край стал первым регионом страны, который ввел систему рибейтов. По ней до 15% затрат съемочных групп на кинопроизводство на территории края будут компенсироваться из регионального бюджета», – говорится в сообщении. Компенсации будут производиться до 31 января. В бюджетет Приморского края на эти цели заложены пять миллионов рублей.

Осенью 2016 года «Марс Медиа» снимала во Владивостоке художественный фильм НА РАЙОНЕ с участием Данилы Козловского. Съемочная группа может рассчитывать на компенсацию части затрат на проживание, переезды и другие сервисы. Точная сумма рибейта на производство этой картины со стороны региона станет известна после проверки конкурсной комиссией финансовых документов, предоставленных кинокомпанией.

16.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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