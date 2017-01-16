«Марс Медиа» первой в России получит рибейт за съемки кино

«Марс Медиа» станет первой российской кинокомпанией, которая может получить рибейт за производство проекта на территории Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба региона. «В ноябре 2016 года по инициативе губернатора Владимира Миклушевского Приморский край стал первым регионом страны, который ввел систему рибейтов. По ней до 15% затрат съемочных групп на кинопроизводство на территории края будут компенсироваться из регионального бюджета», – говорится в сообщении. Компенсации будут производиться до 31 января. В бюджетет Приморского края на эти цели заложены пять миллионов рублей.

Осенью 2016 года «Марс Медиа» снимала во Владивостоке художественный фильм НА РАЙОНЕ с участием Данилы Козловского. Съемочная группа может рассчитывать на компенсацию части затрат на проживание, переезды и другие сервисы. Точная сумма рибейта на производство этой картины со стороны региона станет известна после проверки конкурсной комиссией финансовых документов, предоставленных кинокомпанией.

16.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС