Одна из серий «Маши и Медведя» попала в Книгу рекордов Гиннесса

Один из эпизодов российского мультсериала «Маша и Медведь» попал в книгу рекордов Гиннесса. Лента стала самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на информацию пресс-службы компании «Анимаккорд».

Серию мультфильма под названием «Маша плюс каша» на видеохостинге посмотрели в общей сложности 3,4 млрд раз. Этот эпизод стал единственным анимационным видеороликом, который вошел в пятерку самых просматриваемых среди всего имеющегося на YouTube видеоконтента.

Мультсериал «Маша и Медведь» появился в 2009 году и спустя десять лет стал одним из самых востребованных российских мультфильмов в мире. Его уже перевели на 36 языков. География показов сериала охватывает больше сотни стран. На данный момент доступные на YouTube серии мультфильма суммарно набрали 42 млрд просмотров. Через неделю состоится премьера нового эпизода «Вся жизнь – театр».

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18.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости