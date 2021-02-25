Фильм «Маша» Анастасии Пальчиковой покажут на кинофестивале в Майами

Фильм МАША режиссера Анастасии Пальчиковой единственный из России вошел в конкурс 38-го международного кинофестиваля в Майами, который пройдет в гибридном формате с 5 по 14 марта. На фестивале мирового уровня представлены самые интересные работы со всего мира, а благодаря акценту на иберо-американские картины, он считается уникальным в своем роде.

Помимо основного конкурса, фильм примет участие в борьбе за премию Джордана Рестлера, которую получает режиссер за лучший дебют. Размер премии составляет $10 000.

История взросления 13-летней девочки в 90-е уже завоевала приз за лучший дебют на «Кинотавре» 2020 года. И, хотя официально игра юной актрисы Полины Гухман отмечена не была, многие критики отметили ее как глубокую и очень убедительную. В ее исполнении хрупкая Маша с любопытством изучает брутальный мужской мир, поёт бессмертные хиты Эдит Пиаф и The Chordettes парням из боксёрской секции дяди, мечтает и влюбляется. Но в трагедии, оборвавшей безоблачное детство, взрослой Маше придется поставить точку.

В России фильм МАША, совместного производства компании «Марс Медиа», телеканала ТВ-3, компании «Сигма», кинокомпании 1-2-3 Production и компании «МТС Медиа», выходит в прокат 1 апреля. Эксклюзивная цифровая премьера картины в онлайне состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ весной 2021 года.

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25.02.2021 Автор: Артур Чачелов