«Маша» Анастасии Пальчиковой будет представлена на кинофестивале в Шанхае

Фильм МАША Анастасии Пальчиковой вошёл во внеконкурсную программу SPECTRUM: WORLD DEBUT24 международного кинофестиваля в Шанхае. В секции вместе с фильмом совместного производства компании «Марс Медиа», телеканала ТВ-3, компании «Сигма», кинокомпании 1-2-3 Production и компании «МТС Медиа» представлены ещё 16 фильмов, 4 из которых – из России.

В российский прокат фильм о взрослении мечтательной девочки в 90-е вышел 1 апреля, а сейчас доступен в онлайн-кинотеатре KION.

От России на фестивале будут представлены и другие фильмы:

картина Оксаны Карас ДОКТОР ЛИЗА в программе International Panorama

в программе International Panorama ИЧЧИ Костаса Марсаана в программе Midnight Fantasy

Костаса Марсаана в программе Midnight Fantasy дебютный фильм Романа Васьянова ОБЩАГА во внеконкурсной программе SPECTRUM: WORLD DEBUT

Крупнейший кинофестиваль Китая проходит с 1993 года и благодаря активному международному обмену и культурному сотрудничеству собирает под своей крышей всемирно известных кинематографистов. Российские киноработы неоднократно были представлены как в конкурсных программах, так и в различных внеконкурсных смотрах. В этом году фестиваль пройдёт с 11 по 20 июня.

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25.05.2021 Автор: Виолетта Палий