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Алексей Учитель надеется, что сомневающиеся кинотеатры покажут «Матильду»

Прежде всего, речь идет о «Синема Парках» и «Формулах кино»

Алексей Учитель надеется, что арест подстрекателей из организации «Христианское государство» повлияет на решение кинотеатров показать МАТИЛЬДУ. Режиссер выразил надежду, что объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» все же возмет картину в расписание. Две недели назад стало известно, что сеть, опасаясь провокаций со стороны экстремистов, официально отказалась от проката фильма в своих кинозалах. 

«Действия сейчас по аресту, эти действия государства, они, надеюсь, вернут их в то прокатное русло, на которое мы рассчитывали», – сказал режиссер в интервью радиостанции «Эхо Москвы». При этом Учитель отметил, что не осуждает позицию прокатчиков.

Лидера организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин был арестован накануне и до 22 ноября по решению Таганского суда Москвы не будет выпущен на свободу. Расследование в отношении него ведется по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, полагает, что лидер «Христианского государства» имел прямое отношение к экстремистским акциям, связанным с МАТИЛЬДОЙ. Вместе с ним в полиции оказались еще три человека: Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц.

25.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Lenta.Ru

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