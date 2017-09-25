Алексей Учитель надеется, что сомневающиеся кинотеатры покажут «Матильду»

Алексей Учитель надеется, что арест подстрекателей из организации «Христианское государство» повлияет на решение кинотеатров показать МАТИЛЬДУ. Режиссер выразил надежду, что объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» все же возмет картину в расписание. Две недели назад стало известно, что сеть, опасаясь провокаций со стороны экстремистов, официально отказалась от проката фильма в своих кинозалах.

«Действия сейчас по аресту, эти действия государства, они, надеюсь, вернут их в то прокатное русло, на которое мы рассчитывали», – сказал режиссер в интервью радиостанции «Эхо Москвы». При этом Учитель отметил, что не осуждает позицию прокатчиков.

Лидера организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин был арестован накануне и до 22 ноября по решению Таганского суда Москвы не будет выпущен на свободу. Расследование в отношении него ведется по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, полагает, что лидер «Христианского государства» имел прямое отношение к экстремистским акциям, связанным с МАТИЛЬДОЙ. Вместе с ним в полиции оказались еще три человека: Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц.

25.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Lenta.Ru