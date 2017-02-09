Минкультуры не будет препятствовать получению «Матильдой» прокатного удостоверения

Министерство культуры не видит причин не выдавать прокатное удостоверение фильму Алексе Учителя МАТИЛЬДА, сообщает ТАСС. Реакция общественности не станет поводом для отказа в получении разрешения на выпуск фильма в кинотеатрах. Об этом заявил глава Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов. «Если в фильме нет ничего предосудительного, нет нарушения закона, мы не вправе отказать ему в выдаче прокатного удостоверения, – заверил Тельнов. – Как и любой другой картине». Ранее появлялась информация, что лента будет претендовать на возрастное ограничение 12+.

Тельнов также рассказал, что, как только фильм будет закончен, будет устроен закрытый показ картины для участников Общественного совета Минкультуры. Алексей Учитель представит картину лично: режиссер очень обеспокоен негативными обращениями в министерство, а потому не хочет затягивать с показом фильма Общественному совету.

А пока обстановка вокруг фильма продолжает накаляться. Алексей Учитель направил письмо генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство – Святая Русь», а также попросил оградить коллектив создателей фильма и работников прокатных организаций от распространения «клеветнических измышлений». Позиция режиссера получила опосредованную поддержку от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, призвавшего общественность не ломать копья до просмотра готового фильма. Тем не менее, в Минкультуры уже передано 10 тыс. подписе против картины, собранных движением «Царский крест». К концу февраля оскорбленные общественники планируют увеличить это число до 100 тысяч.

09.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС