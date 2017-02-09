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Минкультуры не будет препятствовать получению «Матильдой» прокатного удостоверения

Несмотря на протесты общественников

Министерство культуры не видит причин не выдавать прокатное удостоверение фильму Алексе Учителя МАТИЛЬДА, сообщает ТАСС. Реакция общественности не станет поводом для отказа в получении разрешения на выпуск фильма в кинотеатрах. Об этом заявил глава Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов. «Если в фильме нет ничего предосудительного, нет нарушения закона, мы не вправе отказать ему в выдаче прокатного удостоверения, – заверил Тельнов. – Как и любой другой картине». Ранее появлялась информация, что лента будет претендовать на возрастное ограничение 12+.

Тельнов также рассказал, что, как только фильм будет закончен, будет устроен закрытый показ картины для участников Общественного совета Минкультуры. Алексей Учитель представит картину лично: режиссер очень обеспокоен негативными обращениями в министерство, а потому не хочет затягивать с показом фильма Общественному совету.

А пока обстановка вокруг фильма продолжает накаляться. Алексей Учитель направил письмо генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство – Святая Русь», а также попросил оградить коллектив создателей фильма и работников прокатных организаций от распространения «клеветнических измышлений». Позиция режиссера получила опосредованную поддержку от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, призвавшего общественность не ломать копья до просмотра готового фильма. Тем не менее, в Минкультуры уже передано 10 тыс. подписе против картины, собранных движением «Царский крест». К концу февраля оскорбленные общественники планируют увеличить это число до 100 тысяч. 

09.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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