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Мединский разъяснил позицию по квоте для иностранного кино

И пообещал обсудить ограничительные идеи с представителями сообщества

Владимир Мединский прояснил позицию Минкультуры по отношению к широко обсуждавшимся на прошлой неделе законодательным инициативам по ограничению иностранного кино в прокате. Министр заявил, что ведомство неправильно поняли и исключил введение квоты в 35% на прокат иностранных фильмов. Об этом сообщает ТАСС. 

Мединский повторил слова главы департамента кинематографии Ольги Любимовой, пояснив, что инициатива касалась не общего числа сеансов зарубежого кино, а числа сеансов каждого конкретного фильма. Таким образом ведомство хотело бы обеспечить в кинотеатрах разнообразие репертуара. «То, что бурно обсуждалось в СМИ, вообще никакого отношения к нашим идеям не имеет, – заявил министр. – Я хочу успокоить всех − речь идет о предложении обычных, принятых во многих государствах антимонопольных норм. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом. Чтобы у зрителя был выбор».

Кроме того, глава Минкультуры добавил, что все предложения по этому вопросу пока находятся в стадии формирования и будут обсуждаться с киносообществом. «Я дал поручение тщательно проработать это предложение с киносетями, кинопрокатчиками, кинопроизводителями», – подчеркнул Мединский.

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18.09.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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