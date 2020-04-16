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Владимир Мединский больше не в составе попечительского совета Фонда кино

Зато в него вошли Ольга Любимова, Максут Шадаев и Дмитрий Чернышев

В составе попечительского совета Фонда кино произошли изменения. Председатель правительства Михаил Мишустин исключил из него двух бывших министров − Владимира Мединского и Константина Носкова. Первый был министром культуры, второй министром связи. Распоряжением премьера в совет включены действующие главы министерств − Ольга Любимова и Максут Шадаев. Кроме того, в Попечительский совет включен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Эти ротации − плановые. Министры старого правительства сменились министрами нового. Кроме того, из состава совета был исключен Константин Чуйченко, который до начала 2020 года занимал должность руководителя Аппарата правительства.

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16.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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