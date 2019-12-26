Мединский подтвердил отставку Екатерины Мцитуридзе

Информация об уходе Екатерины Мцитуридзе с поста гендиректора АО «Роскино» нашла официальное подтверждение. О смене руководства в организации, занимающейся продвижением российского кино за рубежом, заявил Владимир Мединский. Министр рассказал об этом журналистам.

«В последние восемь лет ее [компанию «Роскино»] возглавляла Екатерина Мцитуридзе, она очень активный человек и немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, мы очень ей за это благодарны, − цитирует Мединского ТАСС. − Но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень. И поэтому совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании».

А вот о том, кто именно станет новым гендиректором РОСКИНО министр умолчал, отметив, что кандидатура уже есть и она рекомендована Советом директоров компании Росимуществу. Ранее «Ведомости» сообщали, что этой кандидатурой является Евгения Маркова − директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент».

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26.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС