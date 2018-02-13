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Министр Мединский обрушился с критикой на роспись «Пятидесяти оттенков»

По его мнению, она была избыточна и повредила российскому кино

Министр культуры Владимир Мединский остался недоволен слишком широкой росписью фильма ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ. Свое возмущение чиновник высказал на совещании с участием вице-премьера Ольги Голодец. Мединский заявил, что голливудская эротическая драма «обрушила прокат российских фильмов», и предложил вернуться к закону об ограничении сеансов одного фильма 35%.

По информации министра, ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ занимали 70% сеансов российских кинотеатров. «Я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов наши киносети... ему отдавали, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате», – заявил чиновник. 

Однако названная министром цифра не соответствует действительности. По данным ЕАИС, у фильма было не больше 38% сеансов, а по другим подсчетам, их оказалось и того меньше. Тем не менее Владимир Мединский предложил поднять вопрос о необходимости поддержки законопроекта, который бы ограничивал число сеансов, выделяемых на один фильм. «Иначе просто места для наших релизов не будет… – заявил министр. – Подобные антимонопольные меры приняты во многих странах мира и поддерживаются законодательством. Ольга Юрьевна, я бы просил рассмотреть и поддержать этот вопрос».

Напомним, что в ранних редакциях законопроекта «о сеансах» фигурировала цифра ограничения в 35%.

13.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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