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Мединский обратил внимание на эффективность работы кинотеатров в малых городах

Министр недоволен заполняемостью площадок

Владимир Мединский недоволен заполняемостью залов в малых гродах, открытых по программе кинофикации Фонда кино. Об этом сообщает ТАСС. Свои претензии министр культуры высказал во Владивостоке, на совещании с руководством профильных структур дальневосточных регионов. По словам Мединского, треть открытых в России кинозалов в малых городах работает с низкой загрузкой, а на Дальнем Востоке вообще нет примеров эффективной работы этой региональной сети кинотеатров.

«Те кинотеатры, которые пооткрывали, работают плохо..., − сообщил Мединский. Его слова цитирует ТАСС. − Есть регионы, где в каждом районе открыли кинотеатр, и он в каждом эффективно работает, там уже сеть по 30–40 кинотеатров. Нигде в ваших регионах подобного нет».

Министр призвал региональное руководство решать эту проблему. По его словам, это можно сделать, найдя «новые способы работы с людьми». «Чтобы люди приходили туда, как в клуб», − отметил глава ведомства.

Программа кинофикации малых городов России была запущена в 2016 году. За это время было модернизировано свыше 750 кинозалов. До 2024 года в рамках нацпроекта «Культура» планируется открыть еще 1,2 тыс. залов по всей стране. 

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18.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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