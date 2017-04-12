Мединский хочет ввести новые критерии эффективности кинокомпаний-лидеров

Министр культуры Владимир Мединский недоволен тем, как тратятся государственные деньги на поддержку кинематографа. В частности, его не устраивает эффективность использования средств кинокомпаниями из числа лидеров рынка, сообщают «Ведомости». Каждые 100 рублей из Фонда кино в бюджете кинопроекта должны приводить в кинотеатр как минимум одного зрителя, уверены в Минкультуры.

Информацию о намерении Минкультуры ввести новые критерии эффективности подтвердили сразу несколько продюсеров. Соответствующие изменения ведомство Владимира Мединского намерено отразить в новом соглашении с Фондом кино. Оно подписывается ежегодно и выступает основанием для получения и распределения фондом средств господдержки. Глава Фонда кино Антон Малышев также подтвердил «Ведомостям», что пункт о сотне рублей за одного зрителя действительно появился в новом проекте соглашения, полученном на прошлой неделе. Организация уже начала консультации с экспертами рынка и представителями кинокомпаний о реалистичности такой цифры.

Предложенный критерий эффективности трат будет являться одним из основных при определении списка кинокомпаний-лидеров, которым Фонд кино дает преференции в получении средств. Сейчас организация формирует этот список, оценивая результаты за предыдущие пять лет ( рассматриваются показатели в кинопрокате, на ТВ, фестивальные достижения и проч.). В 2017 году список был расширен до 10 кинокомпаний: в него вошли «Тритэ», СТВ, «Дирекция кино», «Централ партнершип», «Нон-стоп продакшн», «Таббак», «Профит», Yellow, Black & White, Art Pictures, а также «Энджой мувис». Представитель ведомства уточнил, что новый критерий должен будет применяться в отношении не конкретного проекта кинокомпании-лидера, а сразу всех ее проектов по итогам года.

12.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости