Мединский опроверг информацию о слиянии студии Горького и «Союзмультфильма»

Владимир Мединский назвал домыслами прессы информацию о готовящемся объединении Киностудии им. Горького и «Союзмультфильма». Об этом сообщают RNS и «РИА Новости», ссылаясь на слова министра, который произнес их в кулуарах конференции Artificial Intelligence Journey.
«Нет никакого слияния. Нет, не рассматривается, − цитирует Мединского РИА − Эта фантазия рождена в недрах СМИ. Нет даже идеи, не о чем говорить вообще».
Слухи о якобы планирующемся объединении киностудий появились после назначения председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой главой студии Горького. Их подогрел и сам министр, заявив 17 октября в эфире «России 24» о скором сотрудничестве двух компаний: «Создадим консорциум киностудии имени Горького совместно с «Союзмультфильмом». И поверьте, через пару лет мы будем этим проектом гордиться!». Тогда же министр обратил внимание, что Минкультуры получило поручение президента о создании государственной киностудии детского и юношеского кино и отметил, что частично это поручение уже выполнено.
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11.11.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: RNS
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