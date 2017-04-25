Правительство продолжит программу кинофикации малых городов

Правительство РФ продолжит программу создания современных кинозалов в малых городах страны. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Культура – национальный приоритет» в Омске.

«Я думаю, что мы это программу поддержим, потому что это дает возможность смотреть киноленты в совершенно другом качестве. У малых городов на это часто нет денег. Поэтому эту программу надо продолжить», - отметил глава правительства, слова которого цитирует пресс-служба Минкульта.

Как уточнил Медведев, до конца 2017 года в России по программе появятся 437 кинозалов, в следующем году – еще 200.

Кроме того, добавил премьер, власти продолжат строительство многофункциональных культурных центров до конца года их будет 37 по всей стране.

О необходимости строительства кинотеатров в регионах говорилось довольно много и долго, и только Год кино позволил начать эту программу – причем именно с государственным участием. В декабре 2015-го Фонд кино распределил первую субсидию в размере 705 млн рублей на модернизацию кинозалов в городах с населением до 100 тысяч человек. Итогом первого конкурса стала поддержка 143-х кинозалов в 125-ти населенных пунктах, большинство из которых уже начали свою работу.

Второй конкурс прошел в марте 2016 года, его итогом стала поддержка 155-ти кинозалов в 148-ми населенных пунктах. Общая сумма господдержки составила 766,7 млн рублей. К концу года программа кинофикации разрослась. В октябре было подписано постановление правительства РФ, которое увеличивало перечень организаций, имеющих возможность получить субсидию, за счет тех, кто работает в городах с населением до 500 тысяч человек. Через несколько дней после выхода постановления Фонд кино объявил третью волну конкурса на получение господдержки, список участников расширился благодаря увеличению количества населенных пунктов. Общая сумма поддержки кинотеатров «третьей волны» составила 739 млн рублей.

К декабрю открыто более 80-ти кинозалов, их посетило около 500 тысяч человек. Планируется, что программа позволит создать более 80 тысяч новых зрительских мест и даст возможность смотреть кино в современных условиях 9,5 млн человек.

25.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: Минкультуры