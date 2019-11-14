Продвижению российского контента за рубежом помогут дополнительными госсубсидиями

Российское правительство рассматривает вопрос организации дополнительной финансовой поддержки для продвижения российского контента за рубежом. Об этом заявила Евгения Данильченко, представитель «Российского экспортного центра» (РЭЦ). Информация прозвучала во время панельной дискуссии «Россия на мировом кинорынке», организованной на проходящем сейчас Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

По словам Данильченко, премьер Дмитрий Медведев до конца года может подписать поставновление, открывающее возможность использования государственных субсидий для продвижения кино, телелевиционных проектов и анимации за пределами страны. Деньги могут быть выделены проектам с высоким экспортным потенциалом (по задумке авторов, это еще предстоит доказывать, но каким способом не уточняется) и использованы для размещения их прямой рекламы в зарубежных странах, а также для локализации, дубляжа на иностранные языки и т.п.

О том, каков будет размер данных субсидий неизвестно, однако Евгения Данильченко отметила, что в проекте рекомендовано выделять на эти цели не менее 350 млн рублей в год. Новость была с воодушевлением воспринята игроками рынка, экспортирующими свой контент. Необходимость принятия подобного постановления, в частности, поддержала присутствовавшая на панельной дискуссии Юлиана Слащева, председатель правления «Союзмультфильма», назвавшая этот проект важным поспорьем в деле покорения зарубежных рынков.

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14.11.2019 Автор: Артур Чачелов