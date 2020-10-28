«Мегафон» покупает долю в видеосервисе START

«МегаФон» станет совладельцем онлайн-кинотеатра START, сообщает РБК. Оператор покупает 33,8% в компании «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), которая является головной компании холдинга Start, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютор All Media. До прихода «МегаФона» по 23,75% в холдинге Start принадлежали основателям продюсерской группы Yellow, Black and White Денису Жалинскому, Эдуарду Илояну, Алексею Троцюку и Виталию Шляппо. Еще 5% было у ее гендиректора Юлии Миндубаевой. «Диджитал медиа холдинг» косвенно владеет 74% акций онлайн-кинотеатра START, еще 26% через кипрскую компанию принадлежат структуре «Газпром-медиа холдинга».

В «МегаФон» отмечают, что «давно и успешно сотрудничают со START», а потому приняли «совместное решение о вхождении в состав акционеров холдинга». Стоимость сделки не сообщается. Однако известно, что телеком-холдинг намерен вложить в свой новый актив не менее 5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил гендиректор оператора Геворк Вермишян. Инвестиции пойдут на производство нового оригинального контента, а также развитие смежных областей бизнеса.

Сейчас у START, по его собственным оценкам, более 1 млн платящих пользователей. Это один из самых быстрорастущих игроков рынка. По данным TelecomDaily, START занимает 4% рынка и в первом полугодии 2020 года сервис показал наиболее значительный среди других игроков прирост выручки (+362,9%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

28.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК