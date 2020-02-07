«Мегафон» инвестировал в Start

Телекоммуникационный холдинг «Мегафон» инвестировал в онлайн-кинотеатр Start. Об этом сообщает «Коммерсантъ», не называя сумму вложений. Финансирование предоставлено под залог части акций компании «Диджитал Медиа Холдинг», которая владеет 74% Start и принадлежит Эдуарду Илояну, Алексею Троцюку, Виталию Шляппо и Денису Жалинскому (у них по 23,75% акций и еще 5% у гендиректора Start Юлии Миндубаевой). Размер долей, находящихся под залогом, не уточняется. Вторым владельцем Start является «Газпром-медиа», его пакет под залог не попал.

Некоторое время назад Эдуард Илоян в интервью «Коммерсанту» заявлял, что Start находится в поиске стратегического партнера, готового приобрести от 25 до 49% акций компании. Он требовался, чтобы масштабировать бизнес и провести международную экспансию. Собственные заработки проекта на конец 2019 года составляли 2,4 млрд рублей, выручка − около 1 млрд рублей, в том числе 700 млн рублей от подписки. Start вышел на операционную окупаемость, у него было 750 тыс. подписчиков.

Привлечение финансирования «Мегафона» поможет Start увеличить инвестиции в производство оригинальных сериалов и фильмов в 2020 году. В планах компании выпускать новые проекты каждый месяц. В дальнейшем «Мегафон» сможет оставить у себя заложенные акции онлайн-кинотеатра или дать возможность основателям Start продать их другому инвестору

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07.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ