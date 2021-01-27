Действие антипиратского Меморандума продлено до 1 августа

Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора, на площадке которой документ был впервые подписан 1 ноября 2018 года.

Срок действия предыдущего соглашения завершался 31 января 2021 года. Согласно Меморандуму, создан реестр ссылок на пиратский контент, который ведет «Медиа-Коммуникационный Союз». Поисковики обязаны сверяться с реестром каждые пять минут и удалять появившиеся в нем ссылки в течение шести часов. Держатель реестра проверяет правомочность присланных правообладателями ссылок.

За время действия Меморандума из поисковой выдачи «Яндекса» удалено около 11,7 млн ссылок на пиратский контент.

В развитие Меморандума на площадке «Медиа-Коммуникационного Союза» разработан законопроект, который в настоящее время обсуждается с участием представителей отраслевого сообщества. С принятием законопроекта отработанные за время действия Меморандума механизмы борьбы с пиратским контентом распространяться и на компании, не подписавшие этот документ.

Среди участников Меморандума − АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК», «СТС Медиа», АО «Газпром-Медиа Холдинг, АО «Национальная Медиа Группа», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация «Интернет-видео», ООО «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group, ООО «Кинопоиск», Ассоциация анимационного кино и другие.

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27.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскомнадзор