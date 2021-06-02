Новости


Рабочая группа при Министерстве культуры разработала принципы раздвижки релизов

Новые правила станут основой решений Экспертного совета по прокатным удостоверениям

Специальная рабочая группа при министерстве культуры разработала общие принципы раздвижки релизов, которыми отныне будет руководствоваться Экспертный совет минкульта по прокатным удостоверениям. Об этом рассказал БК глава АВК Олег Березин. 

В конце прошлого года руководство министерства культуры призвало индустрию самостоятельно прийти к консенсусу по вопросу раздвижек релизов. С подачи министерства культуры была сформирована специальная небольшая рабочая группа. В нее вошли шесть человек: по два человека от каждой сферы кинобизнеса - два представителя кинотеатров, два продюсера и два представителя дистрибуционных компаний. В задачи этой группы входило сформулировать базовые правила, по которым будут приниматься решения Экспертным советом минкульта по прокатным удостоверениям. Как известно, в соответствии с Положением о правилах выдачи ПУ именно в компетенции Экспертного совета по прокатным удостоверениям входит разрешение конфликтов при постановке фильмов на те или иные даты. Предложенные рабочей группой по итогам внутренних дискуссий правила были в дальнейшем обсуждены широким индустриальным кругом участников, куда вошли продюсеры, режиссеры и дистрибьюторы. Ожидается, что минкультуры в течение лета сформирует новый состав Экспертного совета, который начнет в своей работе руководствоваться новыми правилами.

«Мне понравилась идея Леонида Эмильевича Верещагина, что в Экспертном совете большинством должны быть представители кинотеатров, так как они находятся на острие общения со зрителем и смотрят на ситуацию шире всех, - рассказал Олег Березин. - «Продюсер бьется за свой фильм, дистрибьютор бьется за свой пакет, а кинотеатр бьется за свой бизнес в горизонте как минимум пяти лет. Если правила войдут в нашу повседневную жизнь, то я буду считать, что с точки зрения АВК задачу построения внутрииндустриального диалога мы еще на один шажок вперед решили. В интересах всех – не только заранее знать даты релизов, но и уметь разговаривать и договариваться друг с другом, уважая интересы друг друга».

Как отметил глава АВК, разработанные принципы раздвижки релизов – результат совместного творчества «всех ветвей» киноиндустрии. Березин подчеркнул, что эти принципы останутся неформальными и внутрииндустриальными. Не предназначенные для публичной дискуссии, они определяют базовые правила приличия для участников рынка.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

02.06.2021 Автор: Никита Никитин

Новости по теме:

В Фонде кино поменялся состав экспертных групп

Минкультуры распределило деньги на кинофестивали

Минкультуры сменит руководство Свердловской киностудии

Фонд кино займется прокатом авторских фильмов

Минкультуры выделит деньги на российские кинопремии


Самое читаемое

«Тихое место 2» показало в выходные завидную наработку

Предварительная касса уикенда: «Форсаж 9» по-прежнему первый

Подробнее
Неизвестно, удалось ли кинотеатрам договориться с Universal Pictures International

Часть киносетей продолжит показывать «Форсаж 9», несмотря на ранние заявления

Подробнее
Библиотеку пополнили эксклюзивы и долгожданные новинки

Okko рассказал о новых проектах июня

Подробнее
Библиотека пополнится новыми сериалами и долгожданными продолжениями

«Амедиатека» рассказала о новинках июня

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 