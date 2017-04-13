Питчинги Фонда кино по господдержке могут быть организованы в течение месяца

Министерство культуры устами главы департамента по кинематографии Вячеслава Тельнова отреагировало на наделавшую много шума новость об изменениях условий предоставления господдержки компаниям-лидерам. По словам Тельнова, российские продюсеры не имеют принципиальных возражений против предложения Министерства культуры требовать гарантированных показателей проката. По крайней мере, так было на этапе обсуждения этого вопроса с министром культуры Владимиром Мединским.

«Владимир Мединский неоднократно встречался с представителями крупнейших кинопроизводящих компаний страны для обсуждения вопроса об эффективном использовании бюджетных средств, – сообщил глава департамента агентству RNS. Он уточнил, что правило «Одно посещение на 100 рублей» будет действовать только в случае выделения господдержки проекта на безвозвратной основе. Однако по вопросам других изменений, которые министерство хочет внести в механизм регулирования господдержки, такого согласия нет. В частности, Владимир Мединский хочет получить право вето на предоставление средств поддержаным Фондом проектов, запретить Фонду выделять средства проектам с прокатным потенциалом менее 250 млн рублей и ограничить размер господдержки проекта 400 млн рублей.

Новые правила работы с господдержкой прописаны в новом соглашении, которое Минкультуры и Фонд кино должны подписать, но пока этого не сделано. Потому Фонд кино не может объявить конкурсы для кинокомпаний для получения господдержки, а Минкультуры – выделить ему традиционные 3 млрд рублей. «В настоящее время идут переговоры. Фондом кино получено это соглашение, они его анализируют, идут рабочие консультации, – пояснил Тельнов «Интерфаксу». – Мне кажется, что здравый смысл возобладает, будет найдено понимание, соглашение будет подписано и начнется процесс отбора. Думаю, в ближайшую неделю это произойдет. Если соглашение подпишут, мне кажется, в течение месяца будут и питчинги».

Ранее сообщалось, что из-за переговоров по измененным условиям работы с министерством Фонд кино может перенести питчинги на осень. Это вызывает крайнее недовольство продюсеров, которые из-за сложившейся ситуации не смогут запустить производство проектов летом, а это самый подходящий период для проведения съемок в России.

13.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS, Интерфакс