Минкультуры и Фонд кино договорились о новых условиях работы

Министерство культуры и Фонд кино пришли к соглашению об осуществлении господдержки отрасли на новых условиях, сообщает «Коммерсант». Как и раньше Фонду будет выделено 4 млрд рублей: 1 млрд пойдет на открытие кинотеатров в малых городах, а остальные 3 млрд будут направлены на финансирование кинопроектов. При этом оценка эффективности расходования этих трех миллиардов поменяется. Теперь кинокомпании-лидеры получат «гарантированную поддержку» в размере не менее 250 млн руб. на свой пакет фильмов и 200 млн руб. из них будут безвозвратными. При этом эти безвозвратные деньги лидеры должны будут «отбить», обеспечив фильму посещаемость: минимум одного зрителя на каждые полученные 100 рублей. Этот фактор оценки эффективности работы на выходе станет одним из основных при формировании списка лидеров в последующие годы.

Интересно, что из 15 картин лидеров, получавших безвозвратную поддержку и вышедших в прокат в 2016 году, новому критерию эффективности соответствует только 6 фильмов. «Коммерсант» замечает, что, если бы новое правило заработало раньше, то уже в этом году из числа лидеров выбыли бы Art Pictures, «Централ Партнершип», «Нон-стоп продакшн» и «Дирекция кино».

Владимир Мединский отметил, что теперь, получая равные суммы господддержки, кинокомпании-лидеры будут иметь определенную свободу в переброске средств Фонда внутри пакета проектов. «Главное для нас – не внутренняя бухгалтерия лидеров, а результат – количество зрителей, купивших билет на их кино, – уточнил он в интервью «Коммерсанту». Министр также заострил внимание на еще одном новом условии работы Фонда: к нему будут попадать только проекты с кассовым потенциалом не менее 250 млн рублей. «Такие фильмы (с меньшим потенциалом - прим. авт.) вообще не должны идти через фонд, – настаивает министр. – Для этого есть Минкульт, частные инвесторы, копродукция и т. п.».

18.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ