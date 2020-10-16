Минкультуры выделило «Ленфильму» 487 млн рублей

«Ленфильм» получил из государственного бюджета субсидию в размере 486,6 млн рублей. Эти деньги выделило Министерство культуры. Средства пойдут на частичное погашение долга в банке ВТБ. РБК сообщает, что соглашение на выдачу субсидии было подписано еще 24 августа 2020 года, когда и.о. гендиректора АО «Киностудия «Ленфильм» была Инесса Юрченко.

Выделенных средств не хватит для того, чтобы рассчитаться с банком в полном объеме. Однако до конца года студия может получить еще одну субсидию в размере около миллиарда рублей. Благодаря этому долг перед ВТБ удастся покрыть.

Сейчас «Ленфильм» остается крупнейшим должником и по другим направлениям. По состоянию на 15 октября 2020 года у него заблокировано 12 счетов в различных банках. Одному только Фонду кино студия должна 55 млн рублей (25 млн за фильм КОНТРИБУЦИЯ и 30 млн за фильм ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ). Помимо этого у компании были долги по налогам и коммунальным платежам.

Совет директоров «Ленфильма» ранее утвердил программу финансового оздоровления киностудии. Модель развития компании предполагает выход на самоокупаемость в 2025 году.

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16.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК