Минкультуры выразило благодарность за арест противников «Матильды»

В среду, 20 сентября, СМИ сообщили о задержании представителей движения «Христианское государство – Святая Русь», в том числе его лидера Александра Калинина, который ранее неоднократно выступал с угрозами в адрес авторов фильма МАТИЛЬДА, а также в адрес кинотеатров, которые собирались его показывать. Аресты производились в рамках расследования уголовного дела о поджоге автомобилей, припаркованных возле офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы Алексея Учителя. В связи с этим Министерство культуры опубликовало сообщение, в котором официально поблагодарило МВД за работу.

«Минкультуры России благодарит сотрудников МВД и лично главу ведомства Владимира Александровича Колокольцева за оперативные меры по обеспечению порядка и пресечению любых противозаконных действий, которые были предприняты в ответ на обращение министра культуры РФ Владимира Мединского, направленное вечером 13 сентября, – цитирует сообщение министерства портал RNS. – Цели Минкультуры России всегда были открыты и абсолютно прозрачны – противостоять цензуре и гарантировать деятелям культуры свободу творчества. И их достижение было бы невозможно без поддержки правоохранительных органов».

На этом фоне пришло сообщение о том, что 22 сентября в Новосибирске будет организован допремьерный показ МАТИЛЬДЫ. Билеты на него будут доступны для всех желающих. «Это был посыл самого Алексея Учителя – сделать такую премьеру именно в Новосибирске, чтобы посмотрела пресса и те люди, которые за или против», – рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова. Во время показа буду предприняты усиленные меры безопасности.

Напомним, что 20 сентября посмотреть МАТИЛЬДУ смогут представители кинотеатров, прибывшие на Международный форум и выставку «Кино Экспо». Ранее сообщалось, что это будет последний предпремьерный показ.

20.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS, ТАСС, МКРФ