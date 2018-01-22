Минкультуры введет письменное уведомление о согласовании даты проката

Министр Мединский пообещал, что отныне прокатчикам будут официально, в письменной форме, заранее подтверждать согласованные даты выпуска фильмов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ведомстве в пятницу, 19 января. Сейчас предварительное разрешение на прокат на желаемой дате компании получают в устной форме, после чего дата появлется в системе ЕАИС, и только перед самим выпуском все официально фиксируется в тексте прокатного удостоверения. Сами удостоверения оказываются на руках дистрибьютора слишком поздно: примерно за два дня до старта фильма в кинотеатрах, а иногда и прямо в день выхода.

«Я уже дал поручение юристам и замминистра Обрывалину, – рассказал Владимир Мединский. Его цитату приводит RNS. – Рабочее название документа – уведомление о согласовании даты проката,.. где написано, что мы вам предварительно согласовываем дату проката при условии сдачи всех документов».

Отсутствие официального документа с подтвержденной датой старта стало причиной кризиса, разразившегося вокруг выпуска фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2. Озвученная устно дата проката этого релиза появилась в системе ЕАИС, причем вместе с номером прокатного удостоверения. Этот факт позволил кинотеатрам открыть предпродажи билетов на фильм. Однако в момент выдачи оригинала ПУ за день до заявленного старта выяснилось, что Минкульт передумал и изменил дату 18 января на 1 февраля. В результате разразившегося скандала и вмешательства третьих сил ведомство Владимира Мединского поменяло решение еще раз, разрешив выпуск ПАДДИНГТОНА уже с 20 января.

22.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS